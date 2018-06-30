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Prokosko'ya Arap ülkelerinin yanı sıra Türkiye, İtalya ve Avusturya'dan da çok turist geldiğini söyleyen Softic, "İnsanlar buraya en çok temiz hava için geliyor. Boşnakların misafirperverliği ise onları çok etkiliyor." dedi.