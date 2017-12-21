Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı için yapılan oylamada çekimser oy kullandı.

AA'nın haberine göre; Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Sırp Üyesi Mladen Ivanic'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Kurulu'ndaki oylamada çekimser oy kullanma kararı alındığı belirtildi.

1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna Savaşı'nın ardından imzalanan Dayton Barış Antlaşması çerçevesinde kurucu halkların (Boşnak, Hırvat ve Sırp) temsilcileriyle Üçlü Başkanlık Sistemi'ne göre yönetilen Bosna Hersek'in çekimser oy kullanması tepkilere neden oldu.

Bosna Hersek'in çekimser oy kullanmasına ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik'in Ivanic'e gönderdiği "İsrail" konulu talep mektubunun etkili olduğu belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Dodik, İvanic'e gönderdiği mektupta "İsrail ve RS arasında dostluk ilişkileri var. Bosna Hersek de bu diplomatik ilişkileri bozacak her türlü gelişmeye engel olmalı." ifadelerine yer verdi.

Dodik mektubunda İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin sakin bir ortamda çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dragan Covic ve Konseyin Boşnak Üyesi Bakir İzetbegovic, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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