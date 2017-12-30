Bosna Hersek'te bulunan bir camiye bira şişesi fırlatılması olayının arkasından Avusturya'da top koşturan iki futbolcu çıktı.

Rapid Wien forması giyen Dejan Ljubicic ile Wiener Neustadt'ta forma giyen Daniel Sudar, Noel tatili için geldikleri Bosna Hersek'te bir camiye bira şişesi fırlattıkları için gözaltına alındı.

Olayın ardından açıklama yapan Ljubicic, "O anda bana ne oldu bilmiyorum ve sadece özür dileyebilirim" ifadelerini kullandı. Avusturyalı futbolcu, camiye verdiği hasarı karşılamanın yanı sıra yerel dini topluluklara bağış yapacağını söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Rapid Wien kulübü ise, olayın kabul edilemez olduğunu ve futbolcuya bir ceza verileceğini söyledi.

Olayla ilgili polis soruşturması ise devam ediyor.

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