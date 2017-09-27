Enstitü Sözcüsü Lejla Cengic, "Şu ana kadar savaş mezarlarından çıkarılan 25 bin 500 savaş kurbanının 9'u, 1 yaşından küçük bebeklerdi. Amila Dzaferagic, annesi Besima'yla birlikte öldürüldüğünde 3 aylıktı. Kljuc bölgesindeki toplu mezardan çıkarılan cenazeler artarak devam ediyor. Nurka Carkic ve yeni doğan bebeği Drvar'da ek bir mezardan çıkarıldı. İmam Hasib Ramic, karısı ve 13, 9, 4 yaşındaki çocukları ve bir aylık bebeği Vogosca'daki toplu mezardan çıkarıldı. 1 aylık olan Amina, 1993'te Vogosca bölgesinde bulunan Srebrenitsa Katliamı'nın en genç kurbanıydı." açıklamasında bulundu.

Daha sonra bulunan toplu mezarlarda, katliamın en genç kurbanının Potocari'de yakılarak öldürülen Muhic ailesinden 1 günlük bir yeni doğan olduğu söylendi. Siyah bir çantanın içinde anne Zekira Begic ve iki çocuğu ile hamile olduğu düşünülen Begic'in vücudunun ek kısmında küçük fetüs kemiklerine rastlandı. Bunun bulunan ilk hamile kadın olmadığı söylendi.

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