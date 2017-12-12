Bosphorus Blue Senkronize Buz Pateni Takımı, Türkiye ikincisi Oldu

Ankara’da düzenlenen Senkronize Türkiye Şampiyonası’nda yarışan Bosphorus Blue Senkronize Buz Pateni Takımı, Juvenile Kategorisi’nde Türkiye İkinciliği elde etti. Yarışmaya İstanbul’daki bir alışveriş merkezinin profesyonel buz pateni standartlarına uygun olmayan pistinde çalışarak hazırlanan takım, bir sonraki yarışma için hedef büyüttü.



Toplam 14 kişilik Bosphorus Blue Senkronize Buz Pateni Takımı’nın yöneticileri Fernando Yıldız ve Deniz Yıldız, yarışma sonucuna ilişkin yaptıkları değerlendirmede; “Saha dezavantajına rağmen elde ettiğimiz Türkiye İkinciliği başarısından son derece memnunuz. Bir sonraki yarışta birinci olmak istiyoruz. Asıl hedefimiz, Türkiye’yi uluslararası bir yarışmada temsil ederek başarılara imza atabilmek” dedi.

"İNANDIK VE BAŞARDIK"



Takım Kaptanı Mina Özkan da yaptığı açıklamada senkronize buz pateninden en önemli faktörün takım ruhunu yakalamak olduğunun altını çizerek; “Yalnızca buz üzerinde vakit geçirmek ya da çalışmak değil, günlük hayatta da paylaşımlarda bulunmak önemli. Çoğu zaman antrenmanlar için saha bulamadığımızda bir alışveriş merkezinin buz pistinde yarışmaya hazırlandık. Bu antrenmanlara yüreğimizi koyduk, inandık ve takım olarak başarıya ulaştık” şeklinde konuştu.



Federasyon yetkililerinden madalyalarını alan Bosphorus Blue Senkronize Buz Pateni takımı, aileleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret ederek, Atalarının huzurunda saygı duruşunda bulundular ve şampiyonluk için ant içtiler.