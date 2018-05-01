NBA Doğu Konferansı yarı final ilk maçında, milli basketbolcular Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz'ın forma giydiği 76ers, Celtics'e konuk oldu.

İlk turda Milwaukee Bucks'ı eleyerek 76ers'ın karşısına çıkan Celtics'te Terry Rozier, 29 sayı, 8 ribaunt, 6 asistlik performansıyla takımının 117-101'lik galibiyetinde başrol oynadı. Seriyi 1-0'a getiren ev sahibi takımda Jayson Tatum 28, Al Horford 26 sayı attı.

1987'DEN SONRA İLK KEZ!

Boston Celtics'te normal sürede 1987'den sonra ilk kez bir maçta 3 oyuncu birden 25 sayı üzerinde skor üretti. 1987 yılında Larry Bird (26), Kevin McHale (27), ve Robert Parish (30) sayı üretmişti. Öte yandan Jayson Tatum, Larry Bird'den (1980) sonra bir play-off maçında Celtics formasıyla 28 sayıya ulaşan ilk çaylak oyuncu oldu!

Miami Heat'i saf dışı bırakarak Celtics'in önüne çıkan 76ers'ta Joel Embiid 31 sayı, 13 ribaunt, 5 asistlik performans ortaya koydu. 76ers'ta JJ Redick 20, Ben Simmons 18, Dario Saric 12 sayı kaydetti. Ersan İlyasova'nın 21 dakika süre alarak 6 sayı, 9 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla oynadığı mücadelede Furkan Korkmaz ise forma giymedi.