ESPN muhabiri Adrian Wojnarowski'nin aktardığına göre uzun süredir sol dizindeki ağrılar nedeniyle sıkıntı yaşayan Irving, ameliyat olacak ve normal sezon ve play-off'un kalanında forma giyemeyecek.

2015 NBA Finalleri'nde Cleveland Cavaliers forması giyerken de benzer bir sakatlık yaşayan Irving, bu sezon başında Boston Celtics'e takas olmuştu. Irving, Celtics formasıyla oynadığı 60 maçta 24,4 sayı, 5,1 asist ve 3,8 rivaund ortalaması yakaladı.

CELTICS'İN 4. SAKATLIĞI!



53 galibiyet ve 25 yenilgiyle Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alan Boston Celtics'te Marcus Smart, Jaylen Brown ve Gordon Hayward da sakatlanmıştı.

2011 DRAFTINDA 1 NUMARADAN SEÇİLMİŞTİ

2011 draftının 1 numarası olarak Cleveland Cavaliers tarafından seçilen Kyrie Irving, Isaiah Thomas, Jae Crowder ve Ante Zizic karşılığında Boston Celtics'e takas edilmişti. Boston Celtics, geride kalan yaz aylarında daha önce takımdan ayrılmak istediğini dile getiren Irving için ayrıca Brooklyn Nets'in 2018 draftı ilk tur seçme hakkını da vermişti.

Cavs formasıyla 2016'da şampiyonluk kazanan Irving, 5 kez de all-star seçilmişti.