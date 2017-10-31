Boston Celtics yine kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA) San Antonio Spurs'ü 108-94 yenen Boston Celtics, galibiyet serisini 5 karşılaşmaya çıkardı.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Sezona ilk 2 karşılaşmasını kaybederek başlayan Boston Celtics, ağırladığı San Antonio Spurs'ü 108-94 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini elde etti.
Spurs karşısındaki 11 maçlık mağlubiyet serisine son veren Celtics'te, Kyrie Irving 24 sayı, 6 asist, Al Horford 14 sayı, 13 ribaunt, 5 asist ve Jaylen Brown 18 sayıyla oynadı.
Spurs'te Brandon Paul 18, Rudy Gay 14, LaMarcus Aldridge ve Pau Gasol 11'er sayı kaydetti.
PORZINGIS'TEN KARİYER REKORU
New York Knicks'in Letonyalı forveti Kristaps Porzingis, takımının Denver Nuggets'ı 116-110 yendiği karşılaşmada 38 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.
Ev sahibi Knicks'te Kyle O'Quinn, 15 sayı ve 12 ribauntla "double double" yaptı. Tim Hardaway 13 ve Courtney Lee 12 sayılık katkıda bulundu.
Nuggets'ta Nikola Jokic 28 sayı, 8 ribaunt, Jamal Murray 20 sayı ve Gary Harris 18 sayıyla mücadele etti.
MAGIC'TEN SON 7 YILIN EN İYİ BAŞLANGICI
New Orleans Pelicans'ı deplasmanında 115-99 yenen Orlando Magic, 7. maçında 5. galibiyetini aldı ve 2011-12 sezonundan bu yana en iyi başlangıcını gerçekleştirdi.
Magic'te Jonathon Simmons, Nikola Vucevic ve Evan Fournier 20'şer, Marreese Speights 18, Aaron Gordon da 17 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
Pelicans'ta Anthony Davis'in 39 sayı, 10 ribaunt, 3 blok ve DeMarcus Cousins'ın 12 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, 3 top çalmalık performansı mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'e 4 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Boston Celtics-San Antonio Spurs: 108-94
Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 122-125 (uzatmada)
New York Knicks-Denver Nuggets: 116-110
Houston Rockets-Philadelphia 76ers: 107-115
Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets: 99-104
New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 99-115
Utah Jazz-Dallas Mavericks: 104-89
Portland Trail Blazers-Toronto Raptors: 85-99
Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 113-141
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.