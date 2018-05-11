Boston Dynamics’in ünlü robotu Atlas, artık bir insanı andırır şekilde koşu yapabiliyor ve engellerin üzerinden atlayabiliyor. Atlas daha önce kapıları açmayı, sıçramayı ve fiziksel darbelere karşı dayanıklı kalmayı öğrenmişti.

Atlas’ın koştuğu videoyu aşağıdaki oynatıcıdan seyredebilirsiniz:

Boston Dynamics’in yayınladığı bir diğer video ise SpotMini isimli robota ait. Daha önceden haritasını çıkardığı depoda dolaşan SpotMini, hiçbir dış desteğe ihtiyaç duymadan tamamen otonom şekilde çalışıyor. Robot, üzerindeki birçok sensörle karşısına çıkan engelleri algılayabiliyor ve hedefine ulaşmak için hızla yeni rotalar belirleyebiliyor: