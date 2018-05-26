Boston River - Defensor Sporting maçı rakamları

Uruguay Premier Lig Intermediate Turu Grup 2 maçında Boston River ile Defensor Sporting, 27 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Boston River 3 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Defensor Sporting 3 puanda ve 6. sırada. Boston River, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Defensor Sporting, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 312 kodlu maçı oynayanlar; Boston River galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Defensor Sporting galibiyet oranı 0.00.

Boston River son haftadaki Defensor Sporting müsabasında 0-1 yenildi.

Defensor Sporting ise Boston River karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Defensor Sporting, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Defensor Sporting, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.