Boston River - Progreso sahaya çıkıyor

Boston River ve Progreso, 03 Haziran 2018 Pazar günü Uruguay Premier Lig Intermediate Turu Grup 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Boston River 3 puanla 7. sırada, Progreso 5 puanla 5. sırada bulunuyor. Boston River son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Progreso, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 387 kodlu maçı oynayanlar; Boston River galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Progreso galibiyet oranı 0.00.

Boston River önceki hafta Racing Club Montevideo mücadelesinde 2-1 kazandı.

Progreso ise Atenas karşılaşmasında 0-6 kazandı.

Boston River, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Boston River, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

Progreso, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Progreso, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.