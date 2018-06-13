Botafogo - Atletico Paranaense karşılaşma önü

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Botafogo, 14 Haziran 2018 Perşembe günü Atletico Paranaense takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 03:00. 14 puanlı Botafogo 12. sırada bulunuyor, Atletico Paranaense 9 puana sahip ve 17. sırada. Botafogo son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Atletico Paranaense, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 448. İddaa'da Botafogo kazanır 1.80, berabere biter 2.90, Atletico Paranaense kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Botafogo son haftadaki Cruzeiro müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Atletico Paranaense ise Palmeiras maçında 3-0 kazandı.

Botafogo, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 4 gol yedi.

Atletico Paranaense, dış sahada 0 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atletico Paranaense 1 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.