Botafogo - Ceara düellosu

Brezilya Serie A maçında Botafogo ile Ceara, 07 Haziran 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 01:30. Maç öncesi Botafogo 12 puanla 12. sırada, Ceara 3 puanla 20. sırada bulunuyor. Ev sahibi Botafogo, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ceara, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 498 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Botafogo kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.30, Ceara sahadan galip ayrılırsa 5.25 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.85, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Botafogo önceki hafta America Mineiro mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Ceara ise Macae maçında 1-0 kazandı.

Botafogo, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 4 gol yedi.

Ceara ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ceara, 2 gol atarken 7 gol yedi.