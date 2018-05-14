Botafogo - Fluminense rakamlar

Botafogo ve Fluminense, 15 Mayıs 2018 Salı günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:00. 5 puanlı Botafogo 13. sırada bulunuyor, Fluminense 7 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Botafogo, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Fluminense, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 630 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Botafogo kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 2.90, Fluminense sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Botafogo son haftadaki Cruzeiro müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Fluminense ise Atletico Goianiense maçında 1-1 berabere kaldı.

Botafogo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Botafogo, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Fluminense, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fluminense 3 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.