Botafogo - Gremio Alegrense maçı rakamları

Botafogo ve Gremio Alegrense, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:00. Botafogo 2 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Gremio Alegrense 4 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Botafogo, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Gremio Alegrense, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 412. İddaa'da Botafogo kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Gremio Alegrense kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Botafogo son hafta oynanan Gremio Alegrense maçında 1-0 yenildi.

Gremio Alegrense ise Botafogo maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Botafogo, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Gremio Alegrense, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Gremio Alegrense, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.