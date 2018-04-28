Botafogo - Gremio Alegrense maçı rakamları

Brezilya Serie A maçında Botafogo ile Gremio Alegrense, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:00. Maç öncesi Botafogo 2 puanla 14. sırada, Gremio Alegrense 4 puanla 7. sırada bulunuyor. Botafogo son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Gremio Alegrense, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 412. İddaa'da Botafogo kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Gremio Alegrense kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Botafogo son hafta oynanan Gremio Alegrense maçında 1-0 yenildi.

Gremio Alegrense ise Botafogo karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Botafogo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Botafogo, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Gremio Alegrense, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Gremio Alegrense, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.