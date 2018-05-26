Botafogo - Vitoria maçı heyecanı

Botafogo ve Vitoria, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:00. 8 puanlı Botafogo 11. sırada bulunuyor, Vitoria 7 puana sahip ve 14. sırada. Botafogo, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Vitoria son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 332 kodlu maçı oynayanlar; Botafogo galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.20, Vitoria galibiyet oranı 3.20. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Botafogo önceki hafta Cruzeiro mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Vitoria, Flamengo karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Botafogo, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 3 gol yedi.

Vitoria, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Vitoria, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.