Enerji sektörü, yeni yıla sürpriz bir zamla uyandı. BOTAŞ, özel sektör doğalgaz santrallarına sattığı gaza ikinci bir zam daha yaptı. 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere gaz fiyatı, yüzde 4.8 oranında artırıldı. Sanayi gazının fiyatı da artırılırken behiriçi doğalgaz dağıtım şirketlerinin, üreticilere gaz satışını engellemek için de tarife değişikliğine gidildi.

Öte yandan 1 megavatın altında kurulu güce sahip güneş, rüzgâr gibi kaynaklardan elektrik üreten lisanssız üreticilere yönelik de önemli bir karar alındı. 31 Aralık 2017’den önce “geçici kabule hazır tutanağı” alan lisanssız üretim tesisleri, tüketimlerinin üstünde ürettikleri elektriği sisteme satmak için dağıtım şirketine kilovatsaat başına 2.8 kuruş, bu tarihten sonra “geçici kabule hazır tutanağı” alanlar ise kilovatsaat başına 11.3 kuruş “sistem kullanım bedeli” ödeyecek. BOTAŞ’ın, 1 Ocak 2018’den geçerli doğalgaz tarifeleri belli oldu. 1 Aralık’ta özel sektör doğalgaz santrallarına sattığı gazı yüzde 8.4 artıran BOTAŞ, bu santrallara ikinci bir zam daha yaptı. Elektrik üretim amaçlı gaz fiyatı, 1 Ocak’tan geçerli yüzde 4.8 oranında arttı ve KDV ile ÖTV hariç (1000 metreküp) 763 TL’den 800 TL’ye çıktı.

KÜMÜLATİF MALİYET YÜZDE 14 ARTTI

Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre santralların, bu iki zammın ardından kümülatif yakıt maliyetleri yüzde 14 dolayında artış gösterdi. BOTAŞ, yeni tarifesiyle 300 bin metreküp ve altında tüketimi bulunan sanayi kuruluşlarına satılan doğalgazın fiyatını sabit tuttu, 300 bin metreküpün üzerinde proses (faaliyet) amaçlı gaz tüketenlere yüzde 13.6 zam yaptı.

‘FARK, YASADAKİ İLKELERE AYKIRI’

Eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Osman Nuri Doğan, lisanssız elektrik üreticileri için yapılan düzenlemede aradaki farkın dört kata yakın olduğuna işaret ederek “Lisanssız üretim tesisleri güneş, rüzgâr gibi yenilenebilir kaynaklardan daha fazla yararlanılması için gündeme geldi. Bu tesisler, tükettikleri elektriği üretiyor. Fazlasını da YEKDEM kapsamındaki teşviklerle sisteme satıyor. Aynı niteliklere sahip iki üretim tesisinden birinden 2.8 kuruş, diğerinden 11.3 kuruş alınması Elektrik Piyasası Yasası’nın sektörde faaliyet gösteren taraflar arasında ayrım yapılamayacağı yönündeki ilkesine aykırıdır” görüşünü dile getirdi. Doğan, bu kararın lisanssız üretim tesisi kurmayı planlayanları bir kez daha düşünmeye iteceğini belirterek “Caydırıcı bir etkisi olacaktır” diye konuştu.

DAĞITIM ŞİRKETLERİ BİN TL’DEN SATACAK

Şehiriçi doğalgaz dağıtım şirketlerinin, üreticilere gaz satışını engellemek için de tarifede önemli bir hamle yapıldı. Üreticiler, dağıtım şirketlerinden gazı KDV ve ÖTV hariç 1000 TL’den alabilecek.

LİSANSSIZ ÜRETİCİLERİ TARİFE ÇARPTI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 1 Ocak’tan geçerli yeni elektrik tarifeleri kapsamında 1 megavatın altında kurulu güce sahip güneş, rüzgâr gibi kaynaklardan elektrik üreten lisanssız üreticilere dönük önemli bir karar aldı. 31 Aralık 2017’den önce “geçici kabule hazır tutanağı” alan lisanssız üretim tesisleri, tüketimlerinin üstünde ürettikleri elektriği sisteme satmak için elektrik dağıtım şirketine, kilovatsaat başına 2.8 kuruş “sistem kullanım bedeli” ödeyecek. Daha sonra tutanak alanlar ise kilovatsaat başına 11.3 kuruş ödeyecek.

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