Doğalgaz sektöründe “tersine kontrat devri” olarak bilinen süreç başlıyor. BOTAŞ, yıllar önce 10 milyar metreküp doğalgaz alım kontratını, “serbest piyasa oluşturma hedefi”yle özel sektöre devretmişti. BOTAŞ, devrettiği kontratlardan ithal edilecek doğalgazı satın alacak. Şirket, 2018 yılının ilk çeyreğinde her bin metreküp gazı 211 dolardan satın alacağını duyurdu. Toptan satış şirketleri, bu fiyat çerçevesinde BOTAŞ’a satacakları gaz miktarıyla ilgili teklif verecek.

TOPTANCILARDA ZARAR ENDİŞESİ

Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre toptancılar, öngörülen 211 dolarlık fiyatın kendileri açısından büyük zarar anlamına geldiğini belirterek “Rus doğalgazının her bin metreküpünün yılın ilk çeyreğinde ithalat fiyatı 204 dolar. 10 dolar ithalatçı payı ya da kârı var, 3 dolar da depolama maliyeti var. Bize her bin metreküp gaz 217 dolara mal oluyor” dedi.

ELEKTRİKTE ARZ GÜVENLİĞİ SORUNU İÇİN YENİ FORMÜL

BOTAŞ, doğalgaz santrallarına yüzde 50’ye kadar olan gaz ihtiyaçlarını 763 TL’den, sonraki bölümünü de kademeli olarak artan fiyattan satacağını açıklamıştı. Buna göre miktar yüzde 50-70 arasında çıkarsa fiyat yüzde 20 artacak. Miktar, yüzde 70’in üzerine çıkarsa fiyat yüzde 25 daha pahalı olacak. BOTAŞ, santralların yüzde 50’nin üzerindeki gazını özel sektörden satın almasını hedefledi.

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