Geçen yıl kurumlar vergisi rekortmeni olan ve ismini gizleyen BOTAŞ, rekortmen koltuğunu bu yıl Merkez Bankası’na kaptırdı. BOTAŞ’ın brüt kârı 8.9 milyardan 3.3 milyar liraya, net kârı ise 6.9 milyardan 2.7 milyar liraya geriledi.
BOTAŞ’ın İran’a açılan tahkim davasını kazanması nedeniyle, 2011 yılından sonra satın alınan doğalgaz fiyatında geriye dönük yüzde 15 indirim yapılmıştı. İndirim dolayısıyla BOTAŞ 2016’da İran’dan satın alınan doğalgaz için nakit ödeme yapmadı, geriye dönük alacaklara ilişkin mahsuplaşmaya gidildi. Bu sayede, BOTAŞ 2015’te 37 milyar lira olan brüt satışları 2016’da 29.7 milyar liraya, 34.6 milyar lira olan satışların maliyeti ise 21.6 milyar liraya gerileyince 2016’da brüt 8.9 milyar lira kâr elde etmişti. BOTAŞ, bu kârdan dolayı 2017’de 1 milyar 998 milyon lirayla kurumlar vergisi rekortmeni oldu. Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı listede ismi gizlenen rekortmenin BOTAŞ olduğu, HABERTÜRK tarafından ortaya çıkarılmıştı.
657 MİLYON TL ÖDEYECEK
Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre BOTAŞ bu yıl 657 milyon lira kurumlar vergisi ödeyecek. 2017 bilançosu ve gelir tablosuna göre, BOTAŞ’ın 2016’da 29.7 milyar lira olan brüt satışları geçen yıl 33.5 milyar liraya yükseldi. Buna karşılık satışların maliyeti 21.6 milyardan 35.3 milyar liraya çıktı. BOTAŞ 2017 yılında ödediği KDV’ye karşılık 2018 yılında 709.2 milyon lira indirim yapacak. Bu indirim, 2018 yılında ödenmesi gereken KDV’den mahsup edilecek.
KÂRINI YÜZDE 93 ARTIRDI 3.3 MİLYAR TL VERGİ VERECEK
Geçen yıl kurumlar vergisi rekortmen sıralamasında 1.6 milyar lira vergiyle 3. sırada yer alan Merkez Bankası, bu yıl 3.3 milyar lira vergi ödeyecek. Merkez Bankası, döviz alım satımlarından ve para piyasası işlemlerinden dolayı 2017’de brüt kârını önceki yıla göre yüzde 93 artırdı. 2016’da 11 milyar 180 milyon lira olan Merkez Bankası’nın brüt kârı 2017’de 21 milyar 640 milyon liraya ulaştı. Vergi sonrası net kâr ise 9.6 milyardan, 18.4 milyar liraya çıktı. Geçen yıl vergi rekortmenleri sıralamasında 1 milyar 864 milyon lira vergiyle 2. sırada yer alan Ziraat Bankası’nın bu yıl 2.3 milyar lira vergi ödemesi bekleniyor. Sürpriz olmazsa bu yılın kurumlar vergisi rekortmeni Merkez Bankası olacak.
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