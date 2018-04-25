Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Genel Müdürü Saltuk Düzyol’un, projenin tahmini yatırım bedelinin 11.8 milyar dolar öngörüldüğünü anımsatarak, “Gerek satın alma süreçleri, gerekse proje yönetiminde sağladığımız başarı ile bu rakamı yüzde 32 azaltarak 7.99 milyar dolara çektik. Korkunç bir finansal başarı söz konusu” açıklamaları sonrasında sektörde, BOTAŞ’ın TANAP’tan çekeceği gaz için ödeyeceği “taşıma bedeli”nin revize edilip edilmeyeceği sorusu gündeme geldi. TANAP’a yakın kaynaklar, “BOTAŞ, hattan çekeceği gaz için taşıma bedeli ödeyecek ama diğer yandan da hattın yüzde 30 ortağı olarak gelirden yüzde 30 pay alacak” dedi.

Geçen hafta 30 Haziran’da TANAP’tan Türkiye’ye ilk gazın verileceği Eskişehir’de yaptığı açıklamada, “Avrupa’ya gidecek Faz-1 dediğimiz kısımda da yüzde 80.7’lik gerçekleşme oranına ulaştık. Projenin toplam yüzde 93.5’i tamamlandı” diyen Düzyol, proje için bugüne dek 5.6 milyar dolar harcandığını açıklamıştı. Bu açıklamalar sonrasında enerji sektöründe “Taşıma bedeli düşer mi?” sorusu sorulmaya başlandı.

ESKİŞEHİR’DE 79 DOLAR

Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre uzmanlar, “BOTAŞ, Eskişehir çıkış noktasında 79 dolar, Trakya çıkış noktasında 103 dolar TANAP’a taşıma bedeli ödeyecek. BOTAŞ’ın, Azerbaycan’dan ithal edeceği gazın fiyatına, taşıma bedeli eklenecek ve Azeri gazının fiyatı ortaya çıkacak. Taşıma bedelinde yapılacak her indirim, elbette doğalgaz fiyatını da etkiler” dedi.