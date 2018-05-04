Boulogne - Consolat Marseille sahaya çıkıyor

Boulogne ve Consolat Marseille, 04 Mayıs 2018 Cuma günü Fransa Ulusal Lig 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Boulogne 39 puanla 8. sırada, Consolat Marseille 34 puanla 16. sırada bulunuyor. Boulogne, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Consolat Marseille, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 191 kodlu maçı oynayanlar; Boulogne galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.90, Consolat Marseille galibiyet oranı 3.20.

Boulogne son haftadaki Beziers müsabasında 2-1 yenildi.

Consolat Marseille, Belfort karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Boulogne, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Boulogne, kendi sahasında 17 gol attı, 12 gol yedi.

Consolat Marseille, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Consolat Marseille, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.