Bourg-Peronnas - Brest maçı ne zaman?

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Bourg-Peronnas, 27 Nisan 2018 Cuma günü Brest takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. 33 puanlı Bourg-Peronnas 17. sırada bulunuyor, Brest 58 puana sahip ve 5. sırada. Bourg-Peronnas son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Brest, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 184 kodlu maçı oynayanlar; Bourg-Peronnas galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 3.20, Brest galibiyet oranı 1.85. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Bourg-Peronnas önceki hafta Strasbourg mücadelesinde 2-1 yenildi.

Brest ise Gazelec Ajaccio maçında 6-2 kazandı.

Bourg-Peronnas, evinde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 30 gol atıp 34 gol yedi.

Brest ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Brest, 26 gol atarken 22 gol yedi.