Bourg-Peronnas - Brest maçı ne zaman?

Fransa Ligue 2 maçında Bourg-Peronnas ile Brest, 27 Nisan 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Bourg-Peronnas 33 puanla 17. sırada, Brest 58 puanla 5. sırada bulunuyor. Bourg-Peronnas son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Brest son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 184. İddaa'da Bourg-Peronnas kazanır 2.90, berabere biter 3.20, Brest kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Bourg-Peronnas son hafta oynanan Strasbourg maçında 2-1 yenildi.

Brest, Gazelec Ajaccio karşılaşmaında 6-2 kazandı.

Bourg-Peronnas, evinde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 30 gol atıp 34 gol yedi.

Brest, dış sahada 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Brest 26 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.