Bourg-Peronnas - Sochaux maçı öncesi rakamlar

Fransa Ligue 2 maçında Bourg-Peronnas ile Sochaux, 11 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. 33 puanlı Bourg-Peronnas 18. sırada bulunuyor, Sochaux 53 puana sahip ve 10. sırada. Bourg-Peronnas, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Sochaux, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 136. İddaa'da Bourg-Peronnas kazanır 1.60, berabere biter 3.40, Sochaux kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.50, üst oranı 1.25. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Bourg-Peronnas son haftadaki Strasbourg müsabasında 2-1 yenildi.

Sochaux ise Troyes karşılaşmasında 2-3 yenildi.

Bourg-Peronnas, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Bourg-Peronnas, kendi sahasında 32 gol attı, 38 gol yedi.

Sochaux, dış sahada 5 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sochaux 20 kez gol sevinci yaşadı, 24 kez topu ağlarında gördü.