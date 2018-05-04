Bournemouth - Swansea City rakamlar

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor. Bournemouth, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Swansea City takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 38 puanlı Bournemouth 12. sırada bulunuyor, Swansea City 33 puana sahip ve 17. sırada. Bournemouth, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Swansea City, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 117 kodlu maçı oynayanlar; Bournemouth galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.10, Swansea City galibiyet oranı 3.00. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Bournemouth son haftadaki Leicester City müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Swansea City ise West Bromwich maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Bournemouth, 25 gol attı ve 30 gol yedi.

Swansea City, dış sahada 2 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Swansea City 11 kez gol sevinci yaşadı, 31 kez topu ağlarında gördü.