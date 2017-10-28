Boxun Yıldızları Tv8'de başladı. Boks severlerin takip ettiği Boxun Yıldızları programının sunucusu, röportaj yapan Dilara Gönder ve nerede çekildiği merak ediliyor. Peki, Boxun Yıldızları sunucusu Dilara Gönder kimdir? Boxun Yıldızları nerede çekiliyor?

BOXUN YILDIZLARI SUNUCUSU DİLARA GÖNDER KİMDİR?

Dilara Gönder, 17 Haziran 1983 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'ndeki eğitimi tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Sunuculuk hayatına FBTV'de "MusicBox" isimli bir programla başladı ve 2007 yılında kadar burada görev aldı. Daha sonra Lig TV'ye geçen ve 2,5 yıl burada çalışan Gönder, TRT'de Formula 1 yarışlarını yerinde takip ederek röportajlar yaptı. 2010 yılında NTV Spor'a transfer olan Gönder, 2014 yılında yayınlanan "Ne Diyosuun" adlı dizide rol aldı ve ilk oyunculuk deneyimini yaşamış oldu. Ardından "Sil Baştan" adlı dizide oynadı. Son olarak Baba Candır adlı dizide oynayan Dilara Gönder Tv8'de yayınlanan Boxun Yıldızları adlı programı sunmaktadır.

Dilara Gönder, çok iyi derecede Almanva İngilizce bilmektedir.

BOXUN YILDIZLARI NEREDE?

Boxun Yıldızları programı Sancaktepe Taha Akgül Spor Salonundan canlı yayınla Tv8'de ekrana gelmektedir. Dilara Gönder'in sunduğu programda ünlü Avrupa şampiyonu boksör Adem Kılıççı ile Bilgehan Demir'in yorum yapmaktadır.

BOXUN YILDIZLARI'NDA HANGİ ÜNLÜLER VAR?

Boxun Yıldızları'nda yer alan isimler şu şekilde:

Bülent Çetinaslan, fulya Keskin, Şenol İpek, Aycan Demirci, Ateş Fatih Uçan, Çılgın Sedat, Sahra Işık, Berna Canbeldek, Sami Levi, Asena, Baki Mercimek, Ayşıl Özaslan, Ramazan Kalyoncu, Doğuş

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