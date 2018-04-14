Evleri renklendirmenin, küçük hobiler edinmenin tam zamanı. Çok radikal değişikliklere gerek yok. Bardak boyamayı, yazın kullanacağınız bez çantayı hazırlamayı, düz beyaz tişörtleri renklendirmeyi, çiçeklerinizi güzel gösterecek vazoları boyamayı hatta ayakkabınızı sevdiğiniz motif, desen veya sloganlarla kişiselleştirebilir, yaratıcılığınızı korkusuzca kullanabilirsiniz. Burada iş, hayalinizi gerçeğe dönüştürecek malzemelere düşüyor. Kaliteli malzeme, yaratıcılığı destekler, bu tür hobiler de sağlığımızı... ABD’de 1400 kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, hobilerine zaman ayıranların kan basıncı, kortizol seviyesi ve vücut kitle indeksleri daha düşük. Bedeni çok fazla zorlamayan hobiler bile hareket miktarını artırarak daha dinç olmayı sağlıyor. Dr. Christopher D. Stanton ise “Hobiler beyin fonksiyonlarına iyi gelir” diyor. Elbette psikolojimize de katkısı büyük, stres ve depresyonla savaşta elimizi güçlendiriyor. HT Cumartesi'den Ekin Türkantos'un haberi...

Hafta sonları çocuğunuzla birlikte önlüklerinizi giyip elinize boyalarınızı alıyorsanız, onun motor becerilerinin gelişimine büyük katkı sağlıyorsunuz demektir. Zira bu tip hobiler, el-göz koordinasyonunu artırdığı gibi yaratıcılığı geliştiriyor ve özgüveni artırıyor.

HOBİ OLARAK YAPTIĞI AĞAÇ EVİNE TURİST YAĞIYOR!

Gelelim, neler yapabileceğimize... İşe evimizin renklerine uygun bir renk skalası belirlemek ve boyayacağımız ürünleri seçmekle başlayabiliriz. İster taş olsun ister porselen, ahşap ya da tişört önemli olan size uygun incelikte kalemi belirlemek. Gerisi eğlenmek...

BEZ ÇANTA YAPIMI



Malzemeler: 1 mm ya da 2-3 mm kalınlığında kumaş boyama kalemi, pamuklu veya sentetikten açık renk bez bir çanta, altlık olarak kullanılmak üzere karton.

Yapılışı: Çantayı yıkayıp kurutun. Boyanın arka yüzeye geçmemesi için kartonu çantanın içine yerleştirin. Motifinizi kumaşın üzerine simetrik bir şekilde yerleştirin. Önce ana hatlarını çizin ardından isteğinize göre içlerini doldurun. Boyayı sabitleştirmek için çantayı buharsız ütüleyin.

TAŞ BOYAMA







Malzemeler: Düz yüzeyli küçük, büyük taşlar, ince ve orta kalınlıkta taş boyama kalemleri ve kurşun kalem.

Yapılışı: Seçeceğiniz taşın yüzeyinin düz olduğuna dikkat edin. Zigzaglar, çizgiler, kalpler ve harfler taşlara çok yakışıyor. Motifinizi önce kurşun kalemle yüzeye çizin. Daha sonra hobi kaleminizle üzerinden geçin. İster farklı renklerle içlerini doldurun isterseniz içlerini boş bırakın.

DÜĞÜN TASARIMLARI







Malzemeler: Yumuşak desenleri olan el işi kâğıdı ve istediğiniz renklerde düz kâğıt, 1-2 mm ve 2-4 mm kalınlığındaki beyaz ve altın renklerinde sanat kalemi, harf şablonu, kurşun kalem, makas, cetvel, delgeç ve malzemelere uygun bant.

Yapılışı: Üçgen şeklindeki kâğıt parçalarını elde etmek için el işi kâğıdından 20x20 cm büyüklü- ğünde kareler kesin. Cetvelle karelerin üzerine üçgenler çizin. Sol üst köşeden başlayarak alt kenarın ortasına ve sağ üst köşeden alt kenarın ortasına doğru çizgiler çekin. Makasla çizgilerin üzerinden geçerek temizce kesin. JUST MARRIED yazısı için kalın bir kâğıttan bir harf şablonu hazırlayın. Harf şablonlarını teker teker keserek, el işi kâğıdından hazırladığınız üçgen şeklindeki kâğıt parçalarının üzerine yatırın. Harflerin etrafını hobi kaleminizle çizin. Kalın kalem ile harflerin içini boyayın. Boyamanız bitince üçgen kâğıtlarınızın sağ ve sol köşelerini delgeçle delerek bandı geçirin.

PORSELENDEN SAAT YAPIN





Malzemeler: Siyah ve kırmızı porselen kalemleri, beyaz bir tabak, saat mekanizması, porselen delme ucu, ince bir metal tel, çift bileşenli yapışkan, boyamadan önce yüzeyi temizlemek için su ve ispirto, hatalı yerleri silmek için pamuklu ince çubuk ve fırın.

Yapılışı: Porselen delme ucu ile tabağın üzerine bir delik delin. Renklerden en iyi sonucu alabilmek için porselen tabağı yıkayıp ispirto ile silin. Yazacağınız sözcüklerin desenini önce bir kâğıt üzerinde test edin. Büyük ve küçük harfleri kombinleyerek hoş bir görünüm yaratabilirsiniz. Sevmediğiniz çizgileri ya da güzel görünmediğinde inandığınız tasarımları nemli bir bezle veya pamuklu ince bir çubukla silebilirsiniz. Boyamanız bitince porseleni 15 dakika kurumaya bırakın. Arkasından porseleni önceden ısıtılmış fırında 160 derece sıcaklıkta 25 dakika pişirin. Bunun için porseleni soğuk olan bir ızgaranın üzerine koyup fırına sürün. Pişirme işleminden sonra porselenin soğutmasını fırının içinde bekletin. Saat mekanizmasını tabağın arkasına monte edin ve ince metal teli saati duvara asmak için saatin arkasında halka şekline getirin.