Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, işadamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu ve eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün sözde "il imamı" Sıtkı Baş'ın da aralarında yer aldığı 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.
AA'nın haberine göre, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 5. duruşmanın 3. celsesinde, Memduh Boydak, Halit Gazezoğlu, Metin Filiz, Hamdi Kınaş'ın da aralarında bulunduğu 13 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Hacı, Şükrü ve Bekir Boydak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, tutuksuz sanıkların ifadeleri alındı.
Tutuksuz sanıklar ve avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Ara kararını açıklayan heyet, tutuklu sanık Bekir Boydak'ın tahliyesine, tutuksuz yargılanan Birol Çelebi, Bünyamin Aksoy, Şaban Çınar, Metin Gök, Mahmut Göncü ve Adem Çelik'in ise örgütün gizli haberleşme programı ByLock programı kullandıkları gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verdi.
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de aralarında olduğu sanıklardan bazılarının dosyalarının ayrılmasını kararlaştıran heyet, Hacı, Memduh, Şükrü, Bekir, Erol, İlyas ve Mustafa Boydak ile Halit Gazezoğlu, Ahmet Türkmen, Hamdi Kınaş, Mehmet Fındık, Murat Bozdağ, Mehmet Filiz'ın bu dosya kapsamında yargılanmasına devam edilmesine hükmetti.
Boydakların yüzde 50'den az hissesinin bulunduğu bazı alt grup şirketlerine kayyum atanmasına, Bekir Boydak dışındaki tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, bazı tanıkların dinlemesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 6 Şubat 2018'e erteledi.
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