15 | 15

“İkinci ve üçüncü gollerde de belli ölçeklerde titreşimler vardı ancak oyunun sonuna doğru durum farklılaştı” diyen Diaz, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Altıncı golün gelmesiyle birlikte sismografın kaydettiği en büyük deprem meydana geldi. Bu ölçekteki sarsıntılar, insanlar tarafından hissedilemese de Richter ölçeğinde deprem olarak kabul ediliyor”