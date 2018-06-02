Güney Afrika Cumhuriyeti’nde, doğal yaşamı koruma yetkilileri, ülkede sayıları binlere inen gergedanların kaçak avcılar tarafından öldürülmesine engel olmak için hayvanların boynuzlarını kesmeye başladı.

ELEKTRİKLİ TESTEREYLE BOYNUZLARINI KESİYORLAR

Gazete Habertürk'ün Guardian'dan aktardığı habere göre, Dr. Mike Toft liderliğindeki bir ekip, 2 ton ağırlığındaki hayvanları uyuşturucuyla uyutup boynuzlarını elektrikli testere ile kesiyor. Kesilen bölgeye acıyı hafifleten köpükler sürüldükten sonra gergedanlar uyandırılıp doğaya salınıyor.

Dr. Toft, bu yöntemin zalimce görünmekle birlikte gergedanlarının yaşamını sürdüreceğine ve nesillerinin tükenmesinin önüne geçileceğine inanıyor. Güney Afrika’da son 10 yılda 7 binden fazla gergedan boynuzları için avlanıp öldürülmüştü.

PEK ÇOK HASTALIĞA İYİ GELDİĞİNE İNANILIYOR

Gergedan boynuzu, Uzakdoğu kültüründe cinsel gücü artırdığına ve pek çok hastalığa iyi geldiğine inanıldığı için yüksek meblağlara alıcı buluyor. Yasaklara rağmen, Uzakdoğu'dan gelen taleple, dünyada gergedan sayısı 20 binin altına düşmüş durumda.