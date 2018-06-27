Boyu 1.60'tan ve 1.60'tan kısa olan ünlüler!

Ünlüler dünyasında uzun boylu olmanın hep bir avantaj olduğu düşünülür. Ancak bu inanışın aksine fazla uzun olmayan boyuna rağmen sinema, televizyon ve sahne dünyasında kendine yer edinen pek çok ünlü var. İşte kendi alanlarında 'devleşen' ünlü kadınların boyları...