Şaraplık üzümleri ve şaraplarıyla ünlü, Antik çağda Leukophrys, Yunan Mitolojisinde Tenedos adıyla anılan Bozcaada'nın tarihi M.Ö. 3000 yıllarına dayanıyor. Adanın bilinen ilk sakinleri Pelasg'lar. Daha sonra sırasıyla Fenikeliler, Atinalılar, Yunanlılar, Persler, Büyük İskender, Bizanslar, Cenevizler, Venedikler ve Osmanlılar adaya hakim olmuş. Şimdi Bozcaada'nın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını tanıyalım...

BOZCAADA'NIN GEZİLECEK YERLERİ

AKVARYUM KOYU

Bozcaada'nın en ilginç koylarından biri de diğer ismi mermer burnu olan Akvaryum Koyu'dur. Deniz altındaki inanılmaz çeşitliliği görebilmeniz için bir şnorkel ve gözlükle gelmenizde fayda var. Bu koya günde bir kez minübüsle ya da özel aracınız ile ulaşmak mümkün. Koyda yiyecek ve içecek ihtiyacınızı karşılayacak yürüyüş mesafesinde bir butik otel yer almaktadır. Akvaryum Koyu, küçük olmasına rağmen her zaman doludur.

AYAZMA PLAJI

Ünlü Ayazma Plajı altın rengi, incecik kumu ve pırıl pırıl turkuaz denizi ile günübirlik tesislerin toplandığı tek plaj. Ayazma Plajı’na yaz döneminde düzenli olarak minübüs seferleri yapılıyor. Plajda şemsiye ve şezlong kiralamak mümkün. Ayrıca su sporları adı altında; deniz bisikleti, banana, hamburger ve jet ski kiralayan bir yer de bulunuyor.

BOZCAADA KALESİ

Kalenin ilk olarak ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı tam olarak bilinmemektedir. Kale, Fatih Sultan Mehmet tarafından esaslı bir şekilde onarılmıştır. 1657 yılında ada Venediklilerden geri alındığında yine önemli bir onarım görmüştür. Kale, dış ve iç olmak üzere iki bölümdür. Şimdi boş bir alan olan dış kalede cephanelik, tabya yeri, eğitim alanları ve evlerin temel izleri vardır. İç kale iki bölümden oluşur. Birincisi giriş bölümü olup iç kalenin doğusundadır. İki kapısı vardır. Bu bölümde revir, cami, minare, zindanlar ve kışla bulunmaktadır. Ortada levazım deposu, cephanelik ve sarnıç yer alır. Üç tarafı denizle çevrili kalenin kara tarafı 10 metre genişliğinde bir hendekle karadan içi su dolu bir hendekle ayrılmış. Asma kapı ile erişilen kalede şu an sabit bir köprü vardır. Günümüzde kalenin iç bölümünde Bozcaada ile ilgili tarihi ve etnografik eserlerin sergilendiği bir sergi mekânı bulunmaktadır.

MERYEM ANA KİLİSESİ

Bozcaada'da Rum mahallesinin tam ortasında yer alan kilisenin yapım yılı 1869 olarak kabul edilmektedir. Ancak bu bilgi kesin olmamakla birlikte kilise inşasının Venedikliler dönemine kadar uzandığı düşünülmektedir. Bozcaada’daki Rum Ortodoks cemaate ait, ibadete açık olan tek kilisedir. Diğer bir ismi Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi'dir. Avlusundaki 4 katlı çan ve saat kulesi geçen zaman içerisinde tahrip olduğundan, 1980’lerde kısmen sökülmüş ve kule metal kafes içine alınmıştır. Yüksekliği 23.8 metre olan kilisenin kulesini restore çalışmalarına 2006 yılında başlanmış ve 2007 yılında tamamlanmıştır.

YENİ KALE

Görünüşü Bozcaada Kalesi'nden daha yeni olmamasına rağmen ondan çok sonra yapıldığı için bu ismi taşımaktadır. Ada merkezinin hemen arkasındaki tepede harabe halinde durmaktadır. Bozcaada Kalesi'nde bulunan kitabesinden yapım tarihinin 1827 olduğu anlaşılmaktadır. Bu tepeye merkezdeki taş ocağının bulunduğu mevkiiden yürüyerek gidebilirsiniz.

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA CAMİİ

Yalı mahallesinde bulunan camiyi Köprülü Mehmet Paşa 1657 tarihinde yaptırmıştır. Halk arasında Yalı Camisi olarak isimlendirilen caminin kitabesi günümüze gelememiştir. Çeşitli dönemlerde yapılan onarımlarla orijinalinden oldukça uzaklaşmıştır. Kırma çatılı, kareye yakın planlıdır. Kapı, pencere kenarları, saçak altı kırmızı kesme taştan yapılmış, diğer yerler sıvalıdır. İbadete açıktır.