Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Artık ABD yöneticileri alemi kör, herkesi sersem sanmaktan vazgeçmeli."
- PYD/YPG terör örgütüdür ve PKK tarafından kurulmuştur, yönetilmektedir ve Türkiye'ye karşı da PKK onlarla beraber bugün terör eylemleri yapmaktadır. Amerika kabul etse de gerçek budur, kabul etmese de gerçek budur.
- Amerika eğer Türkiye'nin görüşlerine itibar ederse, bugüne kadar yaptığı yanlışları bundan sonra sürdürmekten kurtulur. Eğer Türkiye'ye inanmazsa, terör örgütünü destekleme yanlışına, terörü besleme yanlışına bundan sonra da devam eder.
- Şu çok net, bir defa PYD/YPG ve bölgede bir terör koridoru oluşturulması, terör devleti yapılandırılması ve buna gidecek bütün süreçler konusunda Türkiye kapalıdır. Bu konularda istedikleri kadar konuşsunlar, bizim bir milim geri gitmemiz mümkün değildir.
- (ABD Dışişleri Bakanı Tillersonın ziyareti sırasında PYD/PKK ile ilgili gündeme gelecek konular) Bizi ikna etmekten, olan bir gerçeği başka tür gibi görmemizi istemekten vazgeçmeleri lazım. Bizim bu noktada iknaya ihtiyacımız yok. Çünkü artık gerçek ortada. Güneşe başka bir isim vermenin kimseye bir faydası yok. Güneş, güneştir. Bu kadar ayan beyan ortada olan bir konudur.
- YD/YPG terör örgütüdür. Bu terör örgütüne Türkiye'nin dostu ve müttefiki olan ABD'nin destek vermesi, silah vermesi, mühimmat vermesi, eğitim donatım yapması, askerlerinin onlarla beraber oturup kalkması Türkiye'ye karşı yapılan en büyük yanlışlıktır, bu kabul edilemez bir durumdur. Bu destekler kesilmeli. Verilen silahlar geri toplanmalı. Bundan sonra herhangi bir destek kesinlikle verilmemeli.
- DEAŞ'a karşı da mücadeleyi dünyada en iyi yapan tek ülke vardır, o da Türkiye'dir. Bunu da biz ABD ile pekala yapabiliriz. Ama burada bir terör devleti yapılanmasına, PKK terör örgütünün yavrularının serpilip büyümesine Türkiye'nin göz yummasını kimse beklememelidir.
- (Münbiç'e olası harekat) Bunların içerisine ABD askerlerinin de girmemesi lazım. Bunların içerisine girdiğinde o mücadele sırasında, kimseye kimlik sormuyoruz, mücadele teröristle, terör örgütleriyle yapılıyor. Bu noktada Türkiye ile ABD arasında bir karşı karşıya gelmenin olacağına ihtimal vermiyorum.
- ABD yönetiminin ve bu işin kısa sürede bitmesini bizden isteyen herkesin, Türkiye'ye yardımcı olması lazım. 'YPG'yi, PYD'yi PKK'ya karşı da savaştırabiliriz.' O kadar bunlara sözünün geçtiğini Mattis ifade ediyor, buna da güveniyorlarsa o zaman yapacakları iş belli. Bunlara söyleyecekler, 'Türkiye'ye karşı bu tür saldırıları sonlandırın. Afrin'i boşaltın, oradan derhal uzaklaşın' dedikleri zaman bu harekat kısa sürede, onların ricasına da gerek kalmadan biter.
- (DEAŞ'a odaklanalım, DEAŞ ile mücadeleyi zayıflatmayalım) diyorlar. Sonra da Fırat'ın doğusundan Afrin'e takviye geliyor. PYD/YPG'liler Afrin'e takviye geldi, onlar bazı alanları boşalttı. Sonra da 'Oraya DEAŞ geldi, Afrin harekatı DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattı...' İleride bunun böyle olup olmadığını gelişmelerle hep beraber göreceğiz."
- (Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda) Orada DEAŞ'ı yeniden hortlatıp, Türkiye'nin bu haklı mücadelesinde Türkiye'yi yalnızlaştırmak ve burada Türkiye'yi zayıflatmak gibi bir düşünce olabileceğini değerlendiriyoruz.
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