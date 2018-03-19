Bozdağ: ABD'nin verdiği silahları toplamak Türk askerine kaldı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefindeki Afrin'in ele geçirilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:

"Teröristler geri çekilmediler, kaçtılar. Mehmetçiğin karşısında direnemeyeceklerini anladılar. Arkalarında bıraktıkları mühimmat da onların planlı bir şekilde geri çekilmediğini gösteriyor. ABD'ye biz defalarca silahları geri toplamalarını rica etmiştik ama maalesef toplamamışlardı. ABD'nin verdiği silahları toplamak da Türk askerine kaldı.

Terör koridoru ve terör devleti projesi çökmüştür. Türkiye'nin sınır güvenliğine yönelik tehditleri önemli ölçüde giderilmiştir. Bu takdir edilmesi gereken bir durumdur.

Afrin'e girilmeden orada başarılı olmamız mümkün değildi. Dün Afrin'e girmeyin diyenler, bugün TSK'yı tebrik etmek zorunda kalmıştır. Bu harekatın başından beri terör örgütü ve destekçileri ile Batı medyası, TSK'nın sivillere zarar verdiği yönünde pek çok yalan haberi servis etmişlerdir. Buradan bir kez daha ifade etmek isteriz. Bu harekat sırasında okullara, mabedlere, sivil halkın yaşadığı yerlere zarar verilmemiştir. Sivillere zarar vermeden terör örgütleri ve teröristleri yok etmek isteyenler Türkiye'yi örnek almalıdır.

ABD, Rakka'da Musul'da operasyon yaptı, her taraf yakıldı yıkıldı. Irak'ın işgalinden sonra yüzbinlerce sivil hayatını kaybetti. Ama TSK, sivil herhangi bir kimsenin bırakın burnunu kanatmayı onların herhangi bir zarar gelmemesini sağlamıştır.

Biz orada kalıcı değiliz, işgalci hiç değiliz. Bizim hedefimiz bölgeyi terörden arındırmak, bölgede huzur ortamını yeniden tesis etmek ve bölgeyi teröristlerden kurtardıktan sonra gerçek sahiplerine teslim etmektir. Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra, orada bir yönetim modeli ortaya çıktı. Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yönetim, Fırat Kalkanı bölgesindeki gibi dedi."

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