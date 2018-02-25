Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'de "insani ateşkes" kararı ile ilgili olarak, "Türkiye'nin sürdürdüğü harekatı bu kararın etkilemesi söz konusu değildir" dedi.

BMGK'NIN KARARI

İsveç ve BMGK şubat ayı dönem başkanı Kuveyt tarafından hazırlanan karar tasarısı Konsey'de oylamaya sunuldu.

Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'dan tıbbi tahliyelerin yapılabilmesi için BMGK'de bir ay insani ateşkes kararı alındı.

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