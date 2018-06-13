Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Ayın 24'ünde sevinen, 81 milyon aziz milletimiz olacak. Zayıf Türkiye, güçsüz Türkiye, sıkıntılı Türkiye, IMF'ye, AB'ye, başkalarına dilenci olmuş Türkiye arzu edenler, bir kez daha hüsrana uğrayacaklar, bir kez daha üzüleceklerdir." dedi.
AA'nın haberine göre, seçim çalışmalarını memleketi Yozgat'ta sürdüren Bozdağ, Akdağmadeni ilçesine bağlı Belekçehan beldesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.
Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, Yozgat'a yapılan yatırımlara ilişkin bilgi verdi. Bozdağ, kentin hızlı tren ve 3 Haziran'da temeli atılan havaalanıyla gelişeceğini söyledi.
24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinen Bozdağ, muhalefet partilerini ve cumhurbaşkanı adaylarını eleştirdi.
"TÜRKİYE'Yİ GERİYE GÖTÜREMEYECEKLER"
"Muhalefet partilerinin adaylarının vaadlerini dinliyorsunuz, bir şey var mı?" diye soran Bozdağ, şöyle devam etti:
"Yok. Yıkmayı vadediyorlar, yapılanları nasıl yıkarız, onları anlatıyorlar. CHP'nin adayı ince ince döktürüyor. 'Yerli otomobili durduracağım, Kanal İstanbul'u durduracağım, nükleer enerji santrallerini durduracağım.' diyor. 'Şehir hastanesi israf.' diyorlar. Temel bey çıkmış, 'Hızlı tren Sivas'a yanlış yatırım.' diyor. 'Hızlı tren olursa göç daha artar.' diyor. Adam göçün nedenlerini kavrayamamış, onların bütün derdi Türkiye'nin projelerini durdurmak, Türkiye'nin gelişmesine engel olmaktır. Yapılmış projeleri yıkmak. Sanırsınız ki yapım ve Türkiye'yi ileri götürme ekibi değil de yıkım ve geriye götürme ekibi seçeceğiz."
Bozdağ, muhalefetin ülkeye bir şey kazandırmadığını, memleketi nasıl geriye götüreceklerinin hesabını yaptıklarını vurguladı.
"Türkiye'yi geriye götüremeyecekler, projeleri durduramayacaklar." diyen Bozdağ, şunları kaydetti:
"3. Havaalanını durdurabildiler mi? Durduramadılar. 29 Ekim'de açıyoruz. Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni durdurabildiler mi? Durduramadılar. Denizin altından yollar yaptık, raylar döşedik. Boğaz köprüsünü durdurabildiler mi? Durduramadılar. Nükleer enerji santrallerimizi, her ile üniversite projemizi, bölünmüş yolları durdurabildiler mi? Durduramadılar. Allah'ın izniyle bu millet için düşündüğümüz, hayata geçireceğimiz projeleri bundan sonra da durduramayacaklardır. Bu millet bizim arkamızda olduğu sürece, duasını, desteğini yanımıza koyduğu sürece biz yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz.
"GÜÇLÜ TÜRKİYE DİYORUZ"
Bozdağ, 'güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye.' diyoruz. Eğer güçlü Türkiye istiyorsak, hükümetimizin güçlü olması, hükümetimizin güçlü olmasını istiyorsak arkasında Meclisin desteğinin de güçlü olması lazım. Cumhurbaşkanımızı, cumhurbaşkanlığında yalnız bırakmamamız lazım. Onun için de cumhurbaşkanlığında ayrı, milletvekilliğinde ayrı oyununa gelmeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan'a mührü basacağız, 'evet' diyeceğiz. Milletvekili oy pusulasında da her zaman yaptığımız gibi ampulün altına mührü basacağız, AK Parti'yi tercih edeceğiz. Böylelikle Cumhurbaşkanımızı, cumhurbaşkanlığında yalnız bırakmayacağız, arkasına güçlü bir Meclis desteğini koyacağız."
Bozdağ, yurt dışından gelen ve gelecek olan bütün gurbetçilere teşekkür etti ve onların desteğini alacaklarına inandığını dile getirdi.
15 Temmuz'da tanklara, toplara, jetlere, teröristlere, arkasındaki uluslararası güçlere Cumhurbaşkanını yedirmeyen Türk milletinin sandıkta da bunu göstereceğini, yine duasını, desteğini vereceğini söyleyen Bozdağ, şöyle dedi:
"Ayın 24'ünde sevinen Belekcehanlılar olacak, sevinen Akdağmadenililer, Yozgatlılar, sevinen 81 milyon aziz milletimiz olacak ama biliyoruz ki zayıf Türkiye, güçsüz Türkiye, sıkıntılı Türkiye, IMF'ye, AB'ye, başkalarına dilenci olmuş Türkiye arzu edenler, bir kez daha hüsrana uğrayacaklar, bir kez daha üzüleceklerdir. Devletimiz, milletimiz büyümeye, gelişmeye devam edecektir. 24'ünde milletimizden aldığımız yetkiyle ülkemizi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız. 5 sene sonranın Türkiye'si de Yozgat'ı da bambaşka olacaktır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.