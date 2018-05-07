Bozdağ'dan Fransa'ya: Bunlar 21. yüzyılın beyinsizleri

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'da aralarında Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ile eski Başbakan Valls'ın da bulunduğu 300 kişinin Kur'an'ı Kerim'i hedef alan skandal bildiriye destek vermelerine sert tepki gösterdi.

Bozdağ yaptığı açıklamada, "Fransa eski cumhurbaşkanı/azılı İslam düşmanı Sarkozy dahil 300 Fransız yazar/siyasetçi,şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor iftirasıyla Kur'an'dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler. Bunlar; 21.yüzyılın beyinsizleri, barbarları ve Ebu Cehilleridir; DEAŞ'ın batı versiyonudur. Nice Ebu Cehiller; Sarkozy'den daha kudretli/daha azılı nice İslam düşmanları; Kur'an'ı yok etmek, bu mümkün değilse tahrif etmek, bu da mümkün değilse bazı ayetleri Kur'an'dan çıkarmak istediler;ama başaramadılar/hepsi yok oldular; ama Kur'an var ve kıyamete kadar da var olacaktır. Sadece Sarkozy ve onun gibi hamakatin zirvesindeki İslam düşmanları değil bütün İslam düşmanları ve hatta tüm insanlar, cinler ve şeytanlar biraraya gelseler dahi Kur’an’ın veya bir suresinin ya da bir ayetinin benzerini getiremezler ve de Kur’an’ı asla değiştiremezler. Kur’an-ı Kerim’i peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’e vahyedip onun elçiliği ile insanlara tebliğ ettiren de Yüce Allah’tır; kıyamete kadar Kur’an-ı koruyacak da Yüce Allah’tır." ifadelerini kullandı.

Dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AB Bakanı Ömer Çelik de sözkonusu bildiriye sert tepki göstermişlerdi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN SARKOZY'YE SERT MESAJ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, "Bugün Fransa'da içlerinde Sarkozy'nin de olduğu densizler, Kuran-ı Kerim'in bazı ayetlerinin değişmesi gerektiğini, bazı bölümlerin çıkarılması gerektiğini savunmuşlar. Kutsal kitabımız senin yazboz tahtan mı? Neymiş efendim Yahudi düşmanlığı içeriyormuş. Tarih boyunca siz Yahudilere zulmettiniz, tarih boyunca Yahudilerin sığınağı olmuştur, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti. Müslümanlar sahip çıkmıştır. Soykırımlar Türkiye’de mi yaşandı? Biz İsrail devletinin zulmüne karşıyız, Yahudilere karşı değiliz. Bizim tüm inançlara saygımız var. O yanlışlara da karşı olmaya devam edeceğiz. Bizim ülkemiz de de Musevi vatandaşlarımız var, onlar da haklarını en iyi şekilde kullanıyorlar, özgürlüklerini kullanabiliyor, ibadetlerini yerine getirebiliyorlar. Bizde Yahudi düşmanlığı yoktur, bizim inancımıza terstir, dinimize terstir, Kuran'ımıza terstir. Sen hangi hakla çıkmışsın? Bu, ırkçılıkta, İslam düşmanlığında vardığı noktanın ve entelektüel yobazlığın göstergesidir. İyice hadlerini aştılar. Bunlar böyle konuşunca ne oluyor? Camilere Avrupa’da saldırılar oluyor. Sen Türkiye’ye Özgürlük dersi vermeye çalışıyorsun, Avrupa'da bugün ırkçılık, hoşgörüsüzlük, göçmen düşmanlığı, kendisinden olmayanı düşman görme had safhada. Irkçı partiler aldı başını gidiyor. Sen önce bunları durdur. Hangi özgürlükten bahsediyorsun, kime ders vermeye çalışıyorsun" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

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