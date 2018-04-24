Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözücüsü Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun Yörükler Çalıştayı'nda Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili söylediği sözleri eleştirdi. Bozdağ, "Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı'ya iftira ve hakaretleri, başta Yörükler olmak üzere Türk milletinin her bir ferdine yapılmış iftira ve hakarettir." dedi.

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