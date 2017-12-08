Bozdağ'dan Kudüs yorumu: Bölge artık kriz, kaos ve çatışmaya gebe

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'nin Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanıma kararıyla ilgili konuştu.

Bozdağ, "ABD Başkanı Trump'ın ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı, kırılgan da olsa devam eden barış sürecini sona erdirmiştir. Bu kararıyla ABD yönetimi, her tür kriz, kaos ve çatışmanın tohumunu ekmiştir. Artık bölge barışa değil kriz, kaos ve çatışmalara gebedir." dedi.

Bekir Bozdağ, "Bugün yaşanan, bundan sonra yaşanacak her tür kriz, kaos ve çatışma ile bunların sonucunda meydana gelecek bilumum olumsuzlukların birinci derecede faili, sorumlusu ABD yönetimidir. Bugün Mescid-i Aksa, Batı Şeria'da yaşananlardan dolayı İsrail'i, buna sebep Trump yönetimini kınıyoruz. İsrail'i aklıselim ile hareket etmeye ve şiddete son vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.