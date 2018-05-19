Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Muharrem İncenin FETÖ elebaşının iade sürecine ilişkin iddialarına yönelik, "Sayın İnce, iade talebi ve eklerinin tercümesi Adalet Bakanlığında'dır. Sizi hukukçu vekilleriniz ve güvendiğiniz hukukçularla Adalet Bakanlığına bizzat belgeleri görmeye ve incelemeye davet ediyorum. Umarım evrakı görüp inceledikten sonra özür dileme erdemini gösterirsiniz."

Bozdağ, "Sayın İnce, devlet yalan söylemez" sözleriyle tepkisini gösterdi.

MUHARREM İNCE NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı adayı İnce, şu ana kadar Türkiye’nin Fetullah Gülen’i usulüne uygun bir şekilde ABD’den istemediği iddiasında bulunmuştu. İnce, Cumhurbaşkanı olduktan sonra yargıyı bağımsız hale getireceğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanı olduğunda üç ay içerisinde yargıyı bağımsız hale getireceğim. Üç ay sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden FETÖ’yü isteyeceğiz. ABD’ye 'bizde bağımsız bir yargı var artık iade et' diyeceğiz. Dün Amerikalılardan bana haber geldi. Dediler ki ‘Muharrem İnce sen böyle diyorsun ama henüz Türkiye Cumhuriyeti Fetullah Gülen'i usulüne uygun bir şekilde bizden iadesini istemedi’. Görüyor musun, bak neler var? Peki sizce neden istemedi? İstemez, konuşur diye korkar. Eski ortaklıklarını da anlatır diye korkar" diye konuşmuştu.

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