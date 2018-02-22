Bozdağ: Dolaylı da olsa Suriye yönetiminin rızası var

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu oldu.

Terör örgütü YPG'nin kontrolündeki Afrin'i hedefleyen Zeytin Dalı Harekatı da Bozdağ'ın gündemindeki konularda biriydi.

Bölgede hava sahasının kullanılmasıyla ilgili olarak önemli açıklamalar yapan Bozdağ; "Türkiye'nin hava unsurlarını kullanması dolaylı da olsa Suriye yönetiminin rızasıyla olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, YPG ile Esad rejimi arasındaki Afrin pazarlığıyla ilgili de bir istihbarat bilgisini paylaştı. Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Afrin için rejim ile terör örgütü YPG'nin pazarlık yaptığı ama anlaşamadığını söyledi.

Bozdağ, "Türkiye, bölgedeki terör örgütleri ve bunların teröristlerini temizleyene kadar, bu mücadeleye devam edecektir. Eğer orada rejim elbise değiştirip YPG/PYD kılığında oraya girerse, onlar hedeftir. Milisler girerse, onlar da hiç ayrıma tabi tutulmaz. Bu terör örgütlerinin yanında TSK'ya karşı kim mücadeleye girişirse, onlar bizim karşımızda hedef olur" ifadelerini kullandı.

Bozdağ'ın açıkladığı rejim ile YPG arasındaki pazarlıkların olumsuz sonuçlandığı bilgisini haberturk.com 20 Şubat tarihli haberinde okuyucularıyla paylaşmıştı.

Çetiner Çetin'in haberinde, önemli kamu binalarının da içinde yer aldığı 52 noktayı PYD’den isteyen rejime önce “evet” yanıtını veren terör örgütü, akşam saatlerinde masa başında verdiği sözlerin tersine sadece 12 noktayı verebileceğini ilettiği bunun üzerine anlaşmanın iptal edildiği ve rejimin sert tepki gösterdiği bilgisi yer almıştı.

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