Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Bayram ikramiyelerine ilişkin, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi vatandaşlarımız bayram ikramiyelerini 7 Haziran, SSK emeklisi vatandaşlarımız ise 8 Haziran’da alabileceklerdir. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin emekli maaşları ödemesinin 11, 12, 13 Haziran’da bayram öncesi ödemelerin tamamlanması kararı alınmıştır” dedi.



"RAMAZAN BAYRAMI HAFTA SONUNA DENK GELİYOR"



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası Bakanlar Kurulunda görüşülen konulara ilişkin açıklamada bulundu. Ramazan Bayramı nedeniyle idari tatil vermenin söz konusu olmadığını açıklayan Bozdağ, “Çünkü, Ramazan Bayramı hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle Bakanlar Kurulu idari bir tatil alma gereği duymamıştır” ifadelerini kullandı.



EMEKLİLERİN MAAŞ VE İKRAMİYELERİ BAYRAM ÖNCESİ



Emeklilerin Ramazan Bayramı öncesinde maaşlarını alabileceğini sözlerine ekleyen Bozdağ, “Bayram ikramiyelerine ilişkin, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi vatandaşlarımız bayram ikramiyelerini 7 Haziran, SSK emeklisi vatandaşlarımız ise 8 Haziran’da alabileceklerdir. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin emekli maaşları ödemesinin 11, 12, 13 Haziran’da bayram öncesi ödemelerin tamamlanması kararı alınmıştır” diye konuştu.











