Bozdağ: YPG üniformalı ABD askeri de olsa hedeftir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Afrin Harekatı'na ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Bozdağ ayrıca, "YPG üniformalı ABD askeri de olsa hedeftir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CNN Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Afrin Harekatı'nda şu ana kadar 932 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Bozdağ ayrıca, "YPG üniformalı ABD askeri de olsa hedeftir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Eğer Münbiç'ten bunlar çıkmazsa Münbiç'e gireriz, Fırat'ın doğusuna gireriz." dedi.

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