Bozdağ: YPG'ye verilmiş silahlar da hemen geri alınmalı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesini 'dönüm noktası' olarak tanımladı.

Bozdağ, Türkiye'nin Trump'ın daha fazla silah verilmemesi yönündeki sözlerinin takipçisi olacağını belirtirken, YPG'ye verilen silahların da geri alınması gerektiğini söyledi.

Reza Zarrab davası hakkında da konuşan Bozdağ, "ABD'de bu yargılamayı yapanlara soruyorum, sizin elinizde Rıza Sarraf'ı suçlayan doğru deliller var mı yok mu? Varsa bu delilleri size kim getirdi? Hukuki dayanaktan yoksun olan bu davanın düşürülmesi veya sonlandırılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.