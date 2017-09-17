BOZOKLARIN KARADENİZ MACERASI DEVAM EDİYOR!

"Yeni Gelin"in bu akşam ekrana gelen 16. bölümünde Bozoklar, konağın karantina altına alınmasıyla soluğu Karadeniz’de aldı. Kalender Ağa, karantina süresi boyunca ailesiyle tatil yapmak istese de, işler deli Şevki yüzünden sarpa sardı. Hem Asiye’ye resmi nikah yapmak hem de Asiye’nin akrabalarıyla dünür olmak zorunda kalan Kalender Ağa, Hazar’ın evli olduğunu Asiye’nin amcası deli Şevki’ye bir türlü söyleyemedi. Önceden verdikleri söz üzerine yeğeni Hüsne ile Hazar’ın evlenmesi gerektiğini düşünen deli Şevki, gözü karalığıyla Bozoklar’a korku saldı. Karantina süresi dolana kadar bu yalanı sürdürmek zorunda olan Bozoklar iyice çıkmaza girdi. Hazar’ı Hüsne’den kurtarmak isteyen Bella, planlar yapsa da başarılı olmadı. Çatıdaki testiyi vurunca, o evin kızını almanın adet olduğunu söyleyen Asiye’nin akrabaları Baran’ın oyuna getirdi. Çatıdaki testiyi vurduğu için hiç görmediği bir kızla evlenmeye zorlanan Baran’ın kendini bir anda isteme töreninde bulduğu final sahnesi izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini ve senaryosunu Ersoy Güler üstleniyor.

"Yeni Gelin" yeni bölümü ile 23 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV’de!

İşte "Yeni Gelin"in 17. Bölüm Tanıtımı!

http://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/yeni-gelin-17-bolum-fragmani/41763

yeni gelin

17. bölüm