BP, TANAP’taki yüzde 12 hissesini elden çıkarabilir

TANAP’ın, Türkiye bölümünün üç ortağı var. SOCAR’ın yüzde 58, BOTAŞ’ın yüzde 30, İngiliz devi BP’nin de yüzde 12 hissesi bulunuyor. BP’nin, yüzde 12 hissesini satma kararı aldığı belirtiliyor.



Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre enerji kaynakları, “Bu tür duyumları biz de alıyoruz. BP’nin, hisse satışı için görüşmeler yaptığını duyuyoruz. BP’nin hisselerini başka bir petrol şirketine satmayı düşündüğü belirtiliyor” dedi.

NEDEN SATIYOR?



Dünyada doğalgaz ve petrol sektörünü yakından takip eden kaynaklar, kulislerde konuşulan BP’nin hisse satışının gerekçesi konusunda şunları söyledi:



“BP, Azerbaycan’da değişik sahalarda petrol ve gaz üretiminde etkili. BP’nin bir süredir Azerbaycan’da bazı sorunlar yaşadığı biliniyor. Hatta BP ile Azerbaycan arasındaki sorunların tahkime taşınabileceği iddiaları da kulağımıza geliyor. TANAP’ta olası hisse satışının bunun bir uzantısı olabileceği düşünülebilir.”