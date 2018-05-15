Brabrand - FC Roskilde maçı rakamları

Danimarka 1.Lig maçında Brabrand ile FC Roskilde, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:30. 30 puanlı Brabrand 11. sırada bulunuyor, FC Roskilde 35 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Brabrand, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. FC Roskilde, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 474 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Brabrand kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 3.20, FC Roskilde sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Brabrand önceki hafta Esbjerg mücadelesinde 4-0 yenildi.

FC Roskilde ise Thisted maçında 1-1 berabere kaldı.

Brabrand, evinde 4 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 23 gol yedi.

FC Roskilde ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FC Roskilde, 20 gol atarken 22 gol yedi.