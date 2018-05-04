Brabrand - Thisted düellosu

Brabrand ve Thisted, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Danimarka 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. Brabrand 24 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Thisted 39 puanda ve 7. sırada. Brabrand son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Thisted, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 284 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Brabrand kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Thisted sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Brabrand önceki hafta Esbjerg mücadelesinde 4-0 yenildi.

Thisted ise FC Roskilde maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Brabrand, 12 gol attı ve 23 gol yedi.

Thisted, dış sahada 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Thisted 26 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.