Hollywood’u sarsan skandalın odağındaki isim Harvey Weinstein hakkında, 80 kadını “taciz ve tecavüz” suçlamasıyla Londra, New York ve Los Angeles’ta soruşturmalar açılmıştı. Wall Street Journal Gazetesi’nin haberine göre ünlü yapımcıyla ilgili federal soruşturma da başlatıldı. Henüz 22 yaşındayken Weinstein’ın kendisini elle taciz ettiğini, odasına çağırıp masaj yapmasını istediğini kaydeden Oscar ödüllü Gwyneth Paltrow’dan (45) yeni bir itiraf daha geldi. Gazete Habertürk'ün haberine göre Paltrow, o dönemlerde oyuncu Brad Pitt’le birlikte olduklarını belirterek yaşananları şöyle anlattı:

‘DUVARA YAPIŞTIRDI’

“Brad, Weinstein’in tacizini duyunca deliye döndü. Bir Broadway şovunu izlemeye gittiğimizde Weinstein’le karşılaştık. Brad, onu duvara sertçe yapıştırıp ‘Eğer onu bir kez daha rahatsız edersen, seni öldürürüm’ dedi.”

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